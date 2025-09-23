Ho bisogno di aiuto La principessa Mette-Marit annulla gli impegni | cos' è successo

La principessa Mette-Marit ha annullato tutti gli impegni reali programmati per il mese di ottobre. Non bastavano i guai giudiziari del figlio, Marius Borg, che il prossimo gennaio subirà un processo per il quale rischia dieci anni di carcere. Ora la moglie di Haakon di Norvegia deve affrontare un peggioramento della sua malattia, la fibrosi polmonare, che la affligge dal 2018. Con ogni probabilità la Casa reale di Norvegia ricorderà il 2025 come l’annus horribilis di Mette-Marit e dell’intera monarchia. Mette-Marit ha bisogno di riposo. “Sua Altezza Reale la principessa della Corona Mette-Marit si sottoporrà a un periodo di riabilitazione polmonare in Norvegia, a partire dall’inizio di ottobre”, ha dichiarato lo scorso 19 settembre, in una nota ufficiale, la Casa reale di Norvegia, citata da Town & Country Magazine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ho bisogno di aiuto”. La principessa Mette-Marit annulla gli impegni: cos'è successo

