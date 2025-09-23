Hideo Kojima presenta OD | Knock il nuovo progetto horror su Xbox

(Adnkronos) – Il visionario autore di Metal Gear e Death Stranding ha svelato al Tokyo Game Show 2025 il primo trailer di OD: Knock, un’esperienza che promette un terrore inedito. Il gioco, sviluppato con il supporto di Microsoft e in Unreal Engine, porta sullo schermo attrici e attori del calibro di Sophia Lillis, Hunter Schafer . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

