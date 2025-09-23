Hideo Kojima e Niantic annunciano un nuovo gioco AR che ricorda Death Stranding

Durante l’evento Beyond the Strand, organizzato per celebrare il decimo anniversario di Kojima Productions, Hideo Kojima ha sorpreso il pubblico salendo sul palco con John Hanke, CEO di Niantic Spatial. I due hanno annunciato una partnership che mira a fondere la nota narrativa di Kojima con la tecnologia geospaziale di Niantic, già nota per aver dato vita a titoli come Pokémon GO, Pikmin Bloom e Monster Hunter Now. Il progetto, mostrato attraverso un teaser intitolato “A New Dawn”, non ha ancora un nome ufficiale, ma ha già acceso la curiosità: il concept video suggerisce un’esperienza in realtà aumentata basata sulla geolocalizzazione, che invita i giocatori a esplorare il mondo reale camminando e interagendo con l’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Hideo Kojima e Niantic annunciano un nuovo gioco AR che ricorda Death Stranding

