Hezbollah e Hamas fondi dal Canada | il rapporto che fa tremare Ottawa

Alla fine di agosto, il Dipartimento delle Finanze canadese ha diffuso un rapporto che ha sollevato più di un allarme nei circoli della sicurezza nazionale: Hamas e Hezbollah continuano a ricevere fondi provenienti dal Canada. Non si tratta di episodi isolati, ma di vere e proprie reti di sostegno che approfittano del le vulnerabilità del sistema economico nordamericano. Secondo la valutazione, Hezbollah è addirittura la seconda organizzazione terroristica più identificata nell’ottenere risorse economiche dal Paese. La relazione, intitolata « Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo 2025», delinea con precisione le falle che ancora caratterizzano il regime giuridico canadese, nonostante i progressi normativi compiuti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Hezbollah e Hamas, fondi dal Canada: il rapporto che fa tremare Ottawa

In questa notizia si parla di: hezbollah - hamas

