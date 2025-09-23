Dal 25 al 27 settembre 2025, SiciliaFiera (Catania) ospita di HeySun – Expo della Transizione Energetica, un appuntamento internazionale che unisce scienza, tecnologia e industria, ponendo al centro il tema della transizione energetica e delle infrastrutture resilienti. L’evento coinvolgerà istituzioni, università, imprese e centri di ricerca, configurandosi come piattaforma d’eccellenza per lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di soluzioni innovative. Durante i tre giorni della manifestazione si alterneranno convegni, panel tematici e tavoli tecnici, distribuiti lungo tutto il programma. HeySun si conferma una piattaforma di business dinamica, ma anche un’occasione preziosa di formazione e aggiornamento sui temi dell’accelerazione della transizione energetica in corso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - HeySun – Expo della Transizione Energetica: dal 25 al 27 settembre a SiciliaFiera