HeySun – Expo della Transizione Energetica | dal 25 al 27 settembre a SiciliaFiera
Dal 25 al 27 settembre 2025, SiciliaFiera (Catania) ospita di HeySun – Expo della Transizione Energetica, un appuntamento internazionale che unisce scienza, tecnologia e industria, ponendo al centro il tema della transizione energetica e delle infrastrutture resilienti. L’evento coinvolgerà istituzioni, università, imprese e centri di ricerca, configurandosi come piattaforma d’eccellenza per lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di soluzioni innovative. Durante i tre giorni della manifestazione si alterneranno convegni, panel tematici e tavoli tecnici, distribuiti lungo tutto il programma. HeySun si conferma una piattaforma di business dinamica, ma anche un’occasione preziosa di formazione e aggiornamento sui temi dell’accelerazione della transizione energetica in corso. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: heysun - expo
Ti aspettiamo a HEYSUN – Expo della Transizione Energetica! Dal 25 al 27 settembre saremo presenti a Catania, all’interno della manifestazione nazionale più rilevante del Sud Italia dedicata al mondo dell’energia solare e delle tecnologie sostenibili Stan - facebook.com Vai su Facebook
La presentazione della fiera ‘HeySun’- Expo della transizione energetica” - Expo della transizione energetica” che si terrà dal 25 al 27 settembre 2024, nel polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco che ... Come scrive romatoday.it
Transizione energetica, a settembre l'expo “HeySun” a SiciliaFiera - CATANIA (ITALPRESS) – Dal 25 al 27 settembre 2024, nel polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco, in via Franchetti, si terrà “HeySun”, il primo grande evento internazionale del Sud Italia dedicato ... Riporta iltempo.it