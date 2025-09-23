Hernanes su Tavares | Errore che graffia il cuore da allenatore lo avrei cambiato subito

“Oltre a Zaccagni nel derby può essere decisivo Nuno Tavares col suo strapotere fisico, in una gara chiusa e tesa può emergere”. Così parlava Hernanes alla vigilia di Lazio-Roma, e da buon Profeta, soprannome che aveva quando era ancora in attività, non poteva che azzeccarci. Certo l’ex biancoceleste si augurava che il portoghese potesse incidere in maniera decisamente diversa da come fatto, posto che l’errore verso la fine del primo tempo si è rivelato l’episodio decisivo che ha fatto pendere la stracittadina verso i giallorossi (con annessa tensione con la squadra all’intervallo ). Oggi le parole di Hernanes per il terzino ex Arsenal e Marsiglia sono decisamente diverse, così riportate dallo stesso brasiliano, sul suo profilo Instagram, nell’analisi della partita: “ Mi graffia il cuore questo errore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Hernanes su Tavares: “Errore che graffia il cuore, da allenatore lo avrei cambiato subito”

