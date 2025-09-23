L’ex centrocampista dell’Inter, e non solo, Hernanes ha parlato sui propri profili social del successo dei nerazzurri contro il Sassuolo. Hernanes, ex centrocampista dell’ Inter, ha condiviso sul suo profilo Instagram un’analisi della partita Inter-Sassuolo, quarta giornata di Serie A, soffermandosi su quello che, secondo lui, è un difetto nella mentalità della squadra nerazzurra. Nonostante riconosca che l’Inter giochi il miglior calcio in Italia, l’ex giocatore, ora opinionista per DAZN, ha evidenziato come la ricerca del gioco perfetto possa talvolta penalizzare la squadra. LE PAROLE DI HERNANES – «Secondo me, l’Inter gioca il calcio migliore in Italia, ma spesso i giocatori cadono in tentazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Hernanes chiarisce: «Inter? Serve meno bellezza e più determinazione. Come ha fatto…»