Helenia morte senza responsabili Chi era alla guida si addormentò
Arezzo, 23 settembre 2025 – Un colpo di sonno. Sarebbe stato questo, secondo la perizia disposta in appello, a provocare il terribile incidente in cui, il 6 novembre del 2019 perse la vita Helenia Rapini, 29 anni, volontaria dell’Enpa di Arezzo. La giovane stava andando al lavoro quando, sulla provinciale di Ristradelle, un Suv le piombò addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. Con lei morì anche il cane che viaggiava accanto. Ieri, presso la Corte di Appello di Firenze, si è celebrata una nuova e delicata tappa del processo. L’udienza ha avuto al centro l’esame dei consulenti nominati dalla Corte, i quali hanno depositato una perizia che attribuisce il tragico incidente a un colpo di sonno improvviso, riconducibile alla sindrome delle apnee ostruttive notturne (Osas), patologia che l’imputato avrebbe scoperto soltanto dieci mesi dopo lo schianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: helenia - morte
ArezzoTv. . Morte di Helenia Rapini, depositata la nuova perizia - facebook.com Vai su Facebook
Morte di Helenia Rapini, assolo anche in Corte d'Appello l'uomo che la investì; Il caso della morte di Helenia ora potrebbe essere chiuso davvero. Cosa dice la perizia di 52 pagine; Morte di Helenia Rapuni, la nuova perizia conferma il colpo di sonno dell'automobilista.
Il caso della morte di Helenia ora potrebbe essere chiuso davvero. Cosa dice la perizia di 52 pagine - L’ automobilista chiuse gli occhi mentre era al volante non per l’uso imprudente e rischioso del farmaco ansiolitico che assumeva, ma perché – proprio mentre incrociava la povera Helenia, morta nello ... Secondo corrierediarezzo.it
Helenia morta a 29 anni per il colpo di sonno di un automobilista: depositata la nuova perizia, ecco cosa sostiene - Nessun ribaltone in appello nel caso di Helenia, la ragazza di 29 anni uccisa da un automobilista che si addormentò al volante, ritenuto dal tribunale di Arezzo non punibile perché affetto da una ... Segnala corrierediarezzo.it