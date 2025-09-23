Helenia morte senza responsabili Chi era alla guida si addormentò

Arezzo, 23 settembre 2025 – Un colpo di sonno. Sarebbe stato questo, secondo la perizia disposta in appello, a provocare il terribile incidente in cui, il 6 novembre del 2019 perse la vita Helenia Rapini, 29 anni, volontaria dell’Enpa di Arezzo. La giovane stava andando al lavoro quando, sulla provinciale di Ristradelle, un Suv le piombò addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. Con lei morì anche il cane che viaggiava accanto. Ieri, presso la Corte di Appello di Firenze, si è celebrata una nuova e delicata tappa del processo. L’udienza ha avuto al centro l’esame dei consulenti nominati dalla Corte, i quali hanno depositato una perizia che attribuisce il tragico incidente a un colpo di sonno improvviso, riconducibile alla sindrome delle apnee ostruttive notturne (Osas), patologia che l’imputato avrebbe scoperto soltanto dieci mesi dopo lo schianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

