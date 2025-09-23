Hawkeye seconda stagione jeremy renner conferma le trattative

possibili sviluppi della seconda stagione di hawkeye e il futuro di jeremy renner nell’universo marvel. Le voci riguardanti la seconda stagione di Hawkeye continuano a suscitare interesse tra gli appassionati dell’universo Marvel. Le recenti dichiarazioni e le indiscrezioni trapelate offrono un quadro più chiaro sulle intenzioni della casa di produzione, evidenziando anche lo stato attuale del coinvolgimento di Jeremy Renner nel progetto. Questa analisi approfondisce le prospettive future della serie e il ruolo dell’attore protagonista all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU). le anticipazioni sulla trama e i personaggi coinvolti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hawkeye seconda stagione, jeremy renner conferma le trattative

Hawkeye: Jeremy Renner conferma le trattative per la seconda stagione

Jeremy Renner ha rivelato di aver rifiutato di tornare per la seconda stagione di Hawkeye a causa di un'offerta salariale che ha ritenuto offensiva: gli è stato proposto di lavorare il doppio del tempo per metà dello stipendio ricevuto nella prima stagione. "Ho det

