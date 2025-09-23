Harry Styles sotto pseudonimo partecipa alla Maratona di Berlino e batte il suo record personale
Da membro di una delle più celebri boyband a cantante solista vincitore di Grammy, da star del cinema a icona di stile, Styles non se la cava niente male neppure come maratoneta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Harry Styles corre la maratona di Berlino in incognito e taglia il traguardo in meno di tre ore; Harry Styles Corre La Maratona Di Berlino In Meno Di 3 Ore Sotto Pseudonimo; Corre la maratona di Berlino come Sted Sarandos, ma viene scoperto: è Harry Styles, sorprende tutti.
Harry Styles corre la maratona di Berlino in incognito e taglia il traguardo in meno di tre ore - Il momento è stato pubblicato sul profilo Instagram di Richard Whitehead, due volte medaglia d'oro nei 200 metri ai Giochi Paralimpici ... corrieredellumbria.it scrive
Harry Styles maratoneta in incognito: a Berlino finisce la gara in meno di 3 ore - Il cantante e compositore inglese Harry Styles ha corso la maratona di Berlino in meno di tre ore domenica. Lo riporta repubblica.it