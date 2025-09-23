Harry Styles ha ottenuto un ottimo tempo alla maratona di Berlino con le scarpe da corsa più ambite del momento

Essere Harry Styles non sembra una ragione sufficiente per non lasciarsi coinvolgere dalle tendenze del mondo del fitness. Nell'ultimo anno, un sacco di gente ha iniziato a correre, e l'artista è tra loro. Anzi, Harry Styles sembra proprio uno di quelli che, quando si mette in testa qualcosa, la fa alla grande. La prova? A marzo ha partecipato alla maratona di Tokyo e ora ha fatto di nuovo questa corsa di 42 chilometri a Berlino.

