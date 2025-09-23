Hanno scelto l’altro | Salvini si paragona a Gesù e scatena la polemica

L’ultima dichiarazione di Matteo Salvini, leader della Lega, ha suscitato un acceso dibattito pubblico e mediatico. Durante un comizio a Pesaro, a sostegno del candidato Francesco Acquaroli, Salvini ha affrontato il tema della divisività, paragonando se stesso, in un’eloquente escalation, a figure storiche e contemporanee percepite come controverse: da Silvio Berlusconi a Donald Trump, fino ad arrivare, in una mossa retorica che ha fatto molto discutere, a Gesù Cristo. La sua argomentazione si basa sull’idea che il vero leader, colui che prende posizioni chiare e incide sul corso degli eventi, non può che essere una figura divisiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

