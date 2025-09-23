Hanno gettano meno calcestruzzo rispetto a quello pagato | sequestrato il cantiere della pista ciclabile e denunciate 3 persone
Avrebbe ottenuto denaro, per la fornitura di conglomerato cementizio, per quantitativi ben superiori a quelli effettivamente posati. È per questo motivo che la guardia di finanza ha sequestrato - si tratta di un provvedimento probatorio - la sezione di cantiere interessata dai lavori. Segnalato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
