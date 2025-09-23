Guterres | I principi Onu sotto assedio
16.05 "Siamo entrati in un'epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio. I pilastri di pace e progresso stanno cedendo sotto il peso dell'impunità della disuguaglianza e dell'indifferenza". Lo ha detto il segretario dell'Onu Guterres aprendo l'80esima Assemblea. "Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere. Ognuno di essi è un avvertimento, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: guterres - principi
Guterres all'Assemblea generale: 'I principi dell'Onu sono sotto assedio'. Meloni e Zelensky al Palazzo di Vetro #ANSA - X Vai su X
Il Qatar ha reagito con durezza, parlando di “atto codardo e criminale”. Solidarietà al Qatar da Giordania ed Emirati Arabi Uniti, mentre Antonio Guterres condanna Israele. Il raid a Doha segna un salto di qualità nel conflitto, portando la guerra fuori dai confini d - facebook.com Vai su Facebook
Guterres, principi dell'Onu sotto assedio; Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio; Onu, al via l’Assemblea generale. Guterres: “Siamo sotto assedio”. Meloni arriva al Palazzo di vetro.
Assemblea generale dell'Onu, Guterres: “Siamo sotto assedio, mai arrendersi all'oscurità della dittatura" - «Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. Scrive gazzettadelsud.it
Onu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Come scrive ilmattino.it