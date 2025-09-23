Guterres | I principi Onu sotto assedio

16.05 "Siamo entrati in un'epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio. I pilastri di pace e progresso stanno cedendo sotto il peso dell'impunità della disuguaglianza e dell'indifferenza". Lo ha detto il segretario dell'Onu Guterres aprendo l'80esima Assemblea. "Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere. Ognuno di essi è un avvertimento, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it