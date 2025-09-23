Guterres | i princìpi dell’Onu sono sotto assedio
NEW YORK, 23 SET – “Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
