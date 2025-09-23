Guida Gambero Rosso 2026 | le pizzerie lombarde premiate con Tre Spicchi e Tre Rotelle

Milano, 23 settembre 2025 – E’ il Ristorante Pizzeria dell’Angolo di Vittuone, nel Legnanese, la novità lombarda della Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Il locale milanese è infatti una delle 13 new entry nel gotha dei Tre Spicchi, il massimo riconoscimento attribuito dalla prestigiosa guida gastronomica che ha recensito oltre 800 indirizzi in tutta Italia. Cento quelli che meritano i Tre Spicchi, vale a dire un punteggio tra i 90 e 100 centesimi. Oltre alla new entry Ristorante Pizzeria dell’Angolo di Vittuone, la Lombardia ne vanta altri dieci. Si tratta di Confine Pizza E Cantina a Milano (96 punti); Dry Milano a Milano (93 punti); La Cascina Dei Sapori di Rezzato (Brescia), La Filiale a l’Albereta a Erbusco (Brescia), Inedito a Brescia ed Enosteria Lipen a Triuggio, in provincia di Monza Brianza, tutti con 92 punti; Anima Romita a Crema (Cremona) e Montegrigna Tric Trac a Legnano (Milano), con 91 punti; Crosta e Modus Semplice Mangiare, entrambi a Milano, con 90 punti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

