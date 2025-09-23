Guerrini e Prusak al via della seconda edizione dell’Ecorally di Cina

Un anno fa per Guido Guerrini ed Emanuele Calchetti fu un trionfo, con la vittoria del primo storico ecorally nel continente asiatico. Quest’anno la gara con partenza dalla città di Hefei fa parte del calendario della Bridgestone FIA Ecorally Cup con la particolarità di assegnare un numero di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Guerrini e Prusak al via della seconda edizione dell'Ecorally di Cina; Sport, automobilismo. A Hefei Guerrini e Prusak pronti all'ennesima sfida: al via domani la seconda edizione dell'Ecorally di Cina

