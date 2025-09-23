Guerriglia pro Pal Cirielli | Solo ebeti ora i cattivi maestri abbassino i toni Piantedosi | isolare i violenti

Non c’è distinguo che tenga, i violenti che nel nome della Palestina libera hanno messo a ferro e fuoco mezza Italia, distruggendo la stazione centrale di Bologna, sono teppisti. Utili idioti pronti a seguire il messaggio di odio di quale cattivo maestro. La pensa così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri. “Quando si crea un clima di odio c’è sempre un ebete pronto a menare le mani e a sfasciare tutto. I cattivi maestri – dice intervistato da Repubblica – riconoscano le colpe e abbassino i toni, prendendo le distanze con parole non formali ma inequivocabili da questi atti di teppismo”. Cirielli: teppisti, ebeti al seguito dei cattivi maestri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerriglia pro Pal, Cirielli: “Solo ebeti, ora i cattivi maestri abbassino i toni”. Piantedosi: isolare i violenti

