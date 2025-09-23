Guerriglia per Gaza a Milano
di Nicola Palma MILANO Sassi, mattonelle e 300 sampietrini scagliati contro le forze dell’ordine. E poi cestoni dei rifiuti, transenne, fumogeni, cartelli stradali e bottiglie. Persino una tanica piena di benzina, a cui evidentemente qualcuno voleva dar fuoco. Tre ore e mezza di guerriglia urbana. L’area della Stazione Centrale sotto assedio dall’ora di pranzo a quella dell’aperitivo, con decine di manifestanti rimasti in rumoroso ma pacifico presidio fino a sera. Una sessantina di feriti tra i reparti antisommossa di polizia e carabinieri, a cui sommare le contusioni riportate dagli agenti della Digos e dai funzionari dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
