Guerriglia e scontri in Stazione Centrale | il gesto sessista del poliziotto sulla camionetta
Non solo scontri violenti, ma anche gesti di sessismo durante la guerriglia urbana in Stazione Centrale nella giornata di lunedì 22 settembre, che ha portato a 8 persone accompagnate in questura e poi a 3 persone arrestate, ma anche a una cinquantina di membri delle forze dell'ordine rimasti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: guerriglia - scontri
La guerriglia dei No Tav. Autostrada bloccata e scontri con gli agenti. Meloni: "Vergognoso"
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni
Italia ostaggio degli spaccaPAL: occupazioni, guerriglia urbana e scontri #gaza #propal #milano #roma #bologna #23settembre - X Vai su X
askanews. . Vetrate distrutte, cancelli e lampioni buttati giù. Scene di guerriglia urbana alla stazione centrale di #Milano. Nel corso della manifestazione per #Gaza si sono verificati scontri tra alcuni dimostranti e le forze dell'ordine - #scioperogenerale - facebook.com Vai su Facebook
Guerriglia e scontri in Stazione Centrale, 3 persone arrestate; Guerriglia urbana in stazione centrale a Milano, gli scontri con le forze dell’ordine: il video; Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO.
Milano, la devastazione dopo la guerriglia urbana a Stazione Centrale - Nel corso della manifestazione per Gaza si sono verificati ... msn.com scrive
Milano, guerriglia in Stazione Centrale: scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine. Cecchetti: “Tolleranza zero con i violenti” - Guerriglia a Milano, feriti e tensioni in Stazione Centrale: Cecchetti (Lega) chiede tolleranza zero per i responsabili. Lo riporta cronacaossona.com