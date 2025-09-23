Guerriglia e scontri in Stazione Centrale 3 persone arrestate

È di tre persone arrestate il bilancio dei violenti scontri in Stazione Centrale, lunedì 22 settembre, al termine del corteo per Gaza. Rispondono di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il provvedimento è stato disposto dal pm di turno Elio Ramondini. Inoltre risultano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

