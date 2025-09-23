Guerriglia e scontri in Stazione Centrale 3 persone arrestate
È di tre persone arrestate il bilancio dei violenti scontri in Stazione Centrale, lunedì 22 settembre, al termine del corteo per Gaza. Rispondono di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il provvedimento è stato disposto dal pm di turno Elio Ramondini. Inoltre risultano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: guerriglia - scontri
La guerriglia dei No Tav. Autostrada bloccata e scontri con gli agenti. Meloni: "Vergognoso"
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni
Italia ostaggio degli spaccaPAL: occupazioni, guerriglia urbana e scontri #gaza #propal #milano #roma #bologna #23settembre - X Vai su X
askanews. . Vetrate distrutte, cancelli e lampioni buttati giù. Scene di guerriglia urbana alla stazione centrale di #Milano. Nel corso della manifestazione per #Gaza si sono verificati scontri tra alcuni dimostranti e le forze dell'ordine - #scioperogenerale - facebook.com Vai su Facebook
Guerriglia e scontri in Stazione Centrale, 3 persone arrestate; Guerriglia urbana in stazione centrale a Milano, gli scontri con le forze dell’ordine: il video; Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO.
Milano, la devastazione dopo la guerriglia urbana a Stazione Centrale - Nel corso della manifestazione per Gaza si sono verificati ... msn.com scrive
Milano, guerriglia in Stazione Centrale: scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine. Cecchetti: “Tolleranza zero con i violenti” - Guerriglia a Milano, feriti e tensioni in Stazione Centrale: Cecchetti (Lega) chiede tolleranza zero per i responsabili. Lo riporta cronacaossona.com