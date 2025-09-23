Guerriglia alla manifestazione per Gaza il mix letale che ha assaltato la stazione | insieme maranza anarchici e antagonisti

La manifestazione per Gaza a Milano di lunedì 22 settembre è filata liscia fino all'arrivo alla stazione Centrale. Quando i Pro Pal hanno cercato di entrare per occupare i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Guerriglia alla manifestazione per Gaza, il mix letale che ha assaltato la stazione: insieme "maranza", anarchici e antagonisti

In questa notizia si parla di: guerriglia - manifestazione

La manifestazione per Gaza a Milano finisce in guerriglia: scontri alla stazione centrale

Manifestazione Gaza, assalto alla stazione. Tutto bloccato: fumogeni polizia. Guerriglia urbana

A Milano non c’è stata una manifestazione, ma una vera e propria guerriglia contro lo Stato: sessanta agenti feriti, ventitré dei quali finiti in ospedale. Colpire le Forze dell’ordine e mettere a repentaglio la sicurezza delle nostre città non ha nulla a che vedere c - X Vai su X

Un gruppo di persone che stava partecipando alla manifestazione "pro Pal" ha tentato di occupare lo scalo. Le testimonianza della deputata varesina Maria Chiara Gadda, che si trovava sul posto: «Clima da guerriglia, questi sono teppisti a cui poco interessa - facebook.com Vai su Facebook

Guerriglia alla manifestazione per Gaza, il mix letale che ha assaltato la stazione: insieme maranza, anarchici e antagonisti; Anarchici, giovani slegati dai movimenti, italiani di seconda generazione: chi sono i violenti che hanno rovinato l’evento pro-Gaza.

Guerriglia alla manifestazione per Gaza, il mix letale che ha assaltato la stazione: insieme "maranza", anarchici e antagonisti - La manifestazione per Gaza a Milano di lunedì 22 settembre è filata liscia fino all'arrivo alla stazione Centrale. leggo.it scrive

Milano, tre ore di guerriglia alla manifestazione per Gaza: cariche, arresti e 60 feriti - Scontri con la polizia, la stazione assediata da gruppi usciti dal corteo. Come scrive repubblica.it