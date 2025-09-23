GUERRA RAI1-CANALE5 | MEDIASET CAMBIA IL PALINSESTO PER BLOCCARE LE SERIE RAI

Ormai è “guerra” totale tra Rai e Mediaset e in particolare tra Rai1 e Canale 5. Il palinsesto di questa settimana è stato completamente stravolto con mosse e contromosse che non si fermano. La prima mossa è Rai che la settimana scorsa ha schierato le eterne repliche di Montalbano contro la premiere di Buongiorno Mamma 3. Risultato: Rai1 ha battuto Canale 5 a costo quasi zero. Ha deluso anche Io Canto Family e quindi cosa hanno pensato a Mediaset? Invertire i giorni di programmazione anche per salvaguardare il varietà di Michelle Hunziker dal Milan in Coppa Italia. Peccato che Viale Mazzini ha schierato il doppio Montalbano anche questa settimana, togliendo il previsto film del mercoledì, e quindi cambierà ben poco. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUERRA RAI1-CANALE5: MEDIASET CAMBIA IL PALINSESTO PER BLOCCARE LE SERIE RAI

