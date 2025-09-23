Le elezioni parlamentari del 28 settembre in Moldavia si giocano su due fronti. Quello visibile, legittimo, con i seggi aperti e il confronto politico tra il partito europeista di Maia Sandu e le forze filorusse. E quello parallelo, sotto soglia, fatto di raid di polizia, reti sociali inquinate e operazioni di influenza sempre più sofisticate. Lunedì le forze dell’ordine moldave hanno condotto oltre 250 perquisizioni contro più di 100 sospetti, con 74 arresti e sequestri di armi. Secondo il procuratore Victor Furtun?, l’operazione puntava a neutralizzare individui, legati a Mosca e da questa pre-addestrati militarmente, sospettati di preparare atti di ostilità e sommosse a seguito della tornata elettorale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia