Oltre 60 agenti feriti, in azione la peggio gioventù. Per chi è sceso in piazza la questione palestinese era solo un pretesto. Volevano un motivo per mettere a ferro e fuoco la città, per far valere la violenza nella lotta politica, per odiare gli avversari. E l’hanno trovato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Guerra agli italiani per la pace a Gaza