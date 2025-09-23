Guerra agli italiani per la pace a Gaza
Oltre 60 agenti feriti, in azione la peggio gioventù. Per chi è sceso in piazza la questione palestinese era solo un pretesto. Volevano un motivo per mettere a ferro e fuoco la città, per far valere la violenza nella lotta politica, per odiare gli avversari. E l’hanno trovato. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: guerra - agli
Maranza scatenati alla sagra: danni agli scooter. E’ guerra tra bande
Alcaraz, festa sfrenata dopo il trionfo agli Us Open: ‘guerra’ di champagne per Carlos
Viviamo la guerra come un eterno show: siamo diventati anaffettivi persino agli eccidi
“Pensa agli altri” “Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri, non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre litighi e fai la guerra, pensa agli altri, non dimenticare chi chiede pace sulla terra. Mentre consumi l'acqua senza regole, pensa agli altri, a chi per b - facebook.com Vai su Facebook
Battlefield 6, è guerra agli imbroglioni su console: EA si allea con Microsoft e Sony - X Vai su X
Guerra agli italiani per la pace a Gaza; GLI ITALIANI VOGLIONO CHE LA GUERRA LI LASCI IN PACE; Sulla pace (e i media) al tempo di Musk e Trump.
L’EDICOLA, Il Corriere: “Guerriglia a Milano su Gaza”. Il Fatto: “Marea pacifica, ma tutti parlano di 100 violenti”. La Verità: “Guerra agli italiani per la pace a ... - “Marea pacifica, ma tutti parlano di 100 violenti” ( Il Fatto Quotidiano ). Lo riporta blitzquotidiano.it
Giorgetti: “Rottamazione? Un po’ di guerra a chi non fa pace col fisco” - ROMA – La rottamazione non mi piace, preferisco parlare di pace fiscale con chi vuole farla. Segnala repubblica.it