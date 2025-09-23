Guehi Juve dall’Inghilterra assicurano | ha già scelto la sua prossima squadra è impaziente di trasferirsi lì la prossima estate La rivelazione

Guehi Juve, dallInghilterra la doccia fredda: il difensore del Crystal Palace, seguito dai bianconeri, sarebbe impaziente di approdare ai Reds. Arriva una doccia fredda dall’ Inghilterra  per il  mercato Juve. Uno degli obiettivi seguiti dalla dirigenza bianconera per rinforzare la difesa del futuro sembra aver già fatto la sua scelta, e non include un trasferimento a  Torino. Secondo quanto riportato dal portale  GiveMeSport, il forte centrale del  Crystal Palace,  Marc Guéhi, sarebbe infatti impaziente di approdare al  Liverpool. Mercato Juve: la situazione di Guéhi. Il nome di  Marc Guéhi, nazionale inglese, era stato accostato con insistenza alla  Juventus  nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

