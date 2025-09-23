Guardiagrele M5s e Sinistra Italiana aprono il dialogo | Centrosinistra unito per battere il centrodestra

Si muovono le prime pedine in vista delle elezioni amministrative del 2026 a Guardiagrele. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, alla presenza dei coordinatori provinciali Daniela Torto (M5s) e Michele Marino (Si).Dal confronto, definito «schietto e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: guardiagrele - sinistra

Guardiagrele, M5s e Sinistra Italiana aprono il dialogo: Centrosinistra unito per battere il centrodestra.

