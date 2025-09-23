Guardia di finanza una nuova vedetta per il reparto Roan di Livorno | le foto

Alla stazione navale della guardia di finanza di Livorno è stata consegnata la vedetta velocissima V.1311 di nuova costruzione, acquistata nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento della flotta navale del corpo. L’unità navale, lunga oltre 13 metri, larga 3,5 e con un dislocamento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

