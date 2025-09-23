Guardia di finanza una nuova vedetta per il reparto Roan di Livorno | le foto

Alla stazione navale della guardia di finanza di Livorno è stata consegnata la vedetta velocissima V.1311 di nuova costruzione, acquistata nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento della flotta navale del corpo. L’unità navale, lunga oltre 13 metri, larga 3,5 e con un dislocamento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

Accusa: riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana anche in Basilicata e Lombardia, nove arresti Guardia di finanza e polizia

Accordo tra Regione e guardia di finanza per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici

GUARDIA DI FINANZA | Catanzaro, maxi-confisca a un imprenditore legato alla cosca Forastefano-Abbruzzese della Sibaritide https://gazzettadelsud.it/?p=2103237 - facebook.com Vai su Facebook

PROCURA EUROPEA / ROMA – GDF GUARDIA FINANZA / BOLZANO: FRODE IVA: «“CAROSELLO” PER 18 MILIONI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ELETTRONICI, MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI» - X Vai su X

Guardia di finanza, una nuova vedetta per il reparto Roan di Livorno: le foto; La nuova vedetta velocissima in forza alla Guardia di Finanza di Livorno. Può affrontare onde alte 4 metri; Una nuova vedetta super veloce per la guardia di finanza di Livorno.

La nuova vedetta velocissima in forza alla Guardia di Finanza di Livorno. Può affrontare onde alte 4 metri - Lunga 13 metri, concepita per avere una grande tenuta al mare e un’alta manovrabilità durante gli interventi delle Fiamme Gialle ... msn.com scrive

Silenziosa e senza emissioni: a Trieste arriva la prima vedetta ibrida della Guardia di Finanza - 323” della Guardia di Finanza, un mezzo innovativo e sostenibile per sicurezza e ambiente. Come scrive nordest24.it