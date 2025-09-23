Guardia di finanza Udine cambio al vertice

Udinetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice per la guardia di finanza di Udine. Dal 18 settembre il tenente colonnello Andrea Gobbi ha assunto il comando del nucleo di polizia economico-finanziaria, raccogliendo il testimone dal collega Francesco Auriemma, che dopo quattro anni in Friuli è stato destinato a un nuovo e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

Accusa: riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana anche in Basilicata e Lombardia, nove arresti Guardia di finanza e polizia

Accordo tra Regione e guardia di finanza per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici

CAMBIO AL VERTICE NELLA GUARDIA DI FINANZA; Cambio al vertice delle Guardia di Finanza: a Udine arriva un nuovo comandante; Vincenzo Corrado, assolto l’ex ufficiale della Guardia di Finanza: cancellata in appello la condanna a 4 anni di reclusione.

GdF, cambio al vertice. Dopo 4 anni il colonnello Coscarelli lascia il comando - Oggi per il colonnello Alessandro Coscarelli è stato il giorno dei saluti: un'occasione per fare Il bilancio di quattro anni di attività p ... Lo riporta newsrimini.it

guardia finanza udine cambioGuardia di Finanza: cambio al vertice del Comando provinciale - Questa mattina, presso la Caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta” di Torino, una sobria e partecipata cerimonia di avvicendamento quale Comandante Provinciale della Guardia di finanza tra ... Come scrive ecodelchisone.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Udine Cambio