Guardia di finanza Udine cambio al vertice

Cambio al vertice per la guardia di finanza di Udine. Dal 18 settembre il tenente colonnello Andrea Gobbi ha assunto il comando del nucleo di polizia economico-finanziaria, raccogliendo il testimone dal collega Francesco Auriemma, che dopo quattro anni in Friuli è stato destinato a un nuovo e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it