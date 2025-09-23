Guardare i film di Hayao Miyazaki rende felici | lo dice la scienza

Uno studio sperimentale con oltre 500 studenti universitari rivela che guardare film di Hayao Miyazaki come ‘My Neighbor Totoro’ o ‘Kiki’s Delivery Service’, combinato con altre attività ricreative, favorisce un maggiore senso di calma, esplorazione e significato nella vita. L’effetto positivo si manifesta soprattutto quando i film evocano nostalgia, spingendo lo spettatore a ritrovare momenti semplici, emozioni autentiche e riflessioni profonde. Lo studio che lo prova. La ricerca, condotta dall’Imperial College di Londra insieme alle università di Kyushu Sangyo e Georgia State, ha coinvolto 518 studenti post-laurea, che sono stati divisi in gruppi: alcuni hanno guardato i film dello Studio Ghibli, altri sono stati tenuti lontani dallo schermo per avere un termine di paragone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

