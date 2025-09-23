Guai giudiziari per Barbara D’Urso la conduttrice è stata querelata | ecco l’accusa e cosa rischia
A pochi giorni dalla sua attesissima partecipazione a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si ritrova a fronteggiare una vicenda giudiziaria che riemerge dal passato e che rischia di distogliere l’attenzione dal suo ritorno in prima serata. La conduttrice, nota per il suo stile diretto e il suo lungo percorso televisivo, è stata querelata per diffamazione da una donna coinvolta indirettamente in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. I fatti risalgono al 2018, quando, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, fu fatta un’affermazione che oggi potrebbe costarle caro. Proprio mentre si prepara per la pista da ballo, D’Urso si vede chiamata a rispondere davanti alla giustizia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Barbara D'Urso, il passato bussa alla porta: guai giudiziari prima di Ballando. Che succede - L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è stata querelata per diffamazione per aver definito una donna come l'amante del killer di Elena Ceste nel 2018. Riporta libero.it
