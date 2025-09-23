Grumo Nevano | Blitz antidroga Carabinieri arrestano operatore ecologico In casa cocaina e migliaia di euro

Operazione antidroga a Grumo Nevano: arrestato un 38enne operatore ecologico, sequestrati 78 grammi di cocaina e quasi 39mila euro in contanti.. A Grumo Nevano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 38enne incensurato insospettabile del posto per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri, impegnati in un’operazione antidroga, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un operatore ecologico che presta servizio nel comune di Giugliano in Campania. Nell’appartamento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 78 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e due bilancini di precisione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it