Grosso analizza | Contro l’Inter abbiamo fatto questo tipo di prestazione ora pensiamo alla Coppa Italia

Internews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grosso, allenatore del Sassuolo, analizza la sconfitta contro l’Inter e guarda avanti alla sfida contro il Como in Coppa Italia. Dopo la sconfitta contro l’ Inter a San Siro, il Sassuolo si concentra ora sulla Coppa Italia e sulla prossima sfida contro il Como di Cesc Fabregas. Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, è tornato a parlare della partita contro i nerazzurri ai canali ufficiali del club, sottolineando la prestazione dei suoi uomini nonostante il risultato negativo. La sfida contro l’Inter, vinta dai nerazzurri per 2-1, è stata decisa dai gol di Carlos Augusto e Federico Dimarco per l’Inter, mentre per il Sassuolo è arrivato il primo gol stagionale di Walid Cheddira, che ha riaperto il match dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Grosso analizza: «Contro l'Inter abbiamo fatto questo tipo di prestazione, ora pensiamo alla Coppa Italia»

