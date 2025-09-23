Grossa voragine a Posillipo la strada sprofonda per il maltempo | arrivano pompieri e polizia locale

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grossa voragine in strada in via Ferdinando Russo a Posillipo. Sul posto pompieri, polizia locale e tecnici Abc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grossa - voragine

Grossa voragine a Posillipo, la strada sprofonda per il maltempo: arrivano pompieri e polizia locale; Cede la strada, si apre una grande voragine: tre feriti a Napoli; Forte maltempo a Napoli, enorme voragine in strada a Pozzuoli.

grossa voragine posillipo stradaGrossa voragine a Posillipo, la strada sprofonda per il maltempo: arrivano pompieri e polizia locale - Una grossa voragine in strada in via Ferdinando Russo a Posillipo. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grossa Voragine Posillipo Strada