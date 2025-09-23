Grossa voragine a Posillipo la strada sprofonda per il maltempo | arrivano pompieri e polizia locale
Una grossa voragine in strada in via Ferdinando Russo a Posillipo. Sul posto pompieri, polizia locale e tecnici Abc. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: grossa - voragine
https://ilblogdigio.it/pozzuoli-grossa-voragine-sotto-il-monte/ - facebook.com Vai su Facebook
Istat rivede ancora al rialzo la stima del pil nominale del 2023 (+11,2 miliardi) e così si scopre che il rapporto Debito/Pil del 2023, quindi nell'ultimo anno "della più grossa voragine nella storia della Repubblica", è stato il 133,9%. Nel 2019 era il 134,1% - X Vai su X
Grossa voragine a Posillipo, la strada sprofonda per il maltempo: arrivano pompieri e polizia locale; Cede la strada, si apre una grande voragine: tre feriti a Napoli; Forte maltempo a Napoli, enorme voragine in strada a Pozzuoli.
Grossa voragine a Posillipo, la strada sprofonda per il maltempo: arrivano pompieri e polizia locale - Una grossa voragine in strada in via Ferdinando Russo a Posillipo. Da fanpage.it