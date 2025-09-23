Il Circolo della stampa di Trieste fa da megafono alle vestali "democratiche", compreso il Pd locale, che ogni anno si agitano per boicottare il premio giornalistico Almerigo Grilz reo di aver fatto parte del Fronte della gioventù negli anni Settanta quando volavano pugni da una parte e dall'altra. Non si scompone, però, nell'ospitare Susanna Ronconi, ex brigatista rossa coinvolta e condannata per diversi omicidi, come la partecipazione al commando dell'esecuzione di due militanti del Movimento sociale a Padova. Due pesi e due misure, che ha portato ieri al Circolo della stampa di Trieste la terrorista dissociata come esperta, sulla "detenzione femminile ed i percorsi di self-empowerment delle donne detenute". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grilz censurato la ex Br in cattedra