Grillo jr e i suoi amici condannati per stupro

Otto anni a Ciro, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Sei anni e sei mesi per Francesco Corsiglia. L’accusa ne aveva chiesti nove per tutti e quattro. Nessuno era in aula, assente anche la vittima. Le difese annunciano il ricorso: «Troppe contraddizioni». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Grillo jr e i suoi amici condannati per stupro

Richiesta pesante dell’accusa: nove anni a Grillo jr e i suoi amici

Processo per stupro, l’avvocato di Ciro Grillo: "Nessuna violenza. La vittima non fu creduta nemmeno dai suoi amici" | Video

Caso Grillo, attesa oggi la sentenza per Ciro e i suoi tre amici

+++ CASO CIRO GRILLO, CONDANNATO A 8 ANNI PER STUPRO DI GRUPPO +++ Ciro Grillo e i suoi amici sono stati condannati, in primo grado, per stupro di gruppo. Lo ha deciso poco fa il collegio del Tribunale di Tempio Pausania presieduto dal giudice - facebook.com Vai su Facebook

Otto anni a Ciro Grillo e ai suoi amici. Non era goliardia, non era una bravata: era violenza. La giustizia oggi parla chiaro, anche se è solo il primo grado. #CiroGrillo #TempioPausania - X Vai su X

Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e suoi 3 amici condannati: pene tra 6 e 8 anni; Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, giudici in camera di consiglio, in serata la sentenza; Caso Ciro Grillo, per i giudici fu stupro di gruppo. Le lacrime di Silvia.

Sentenza Ciro Grillo, a quanti anni è stato condannato insieme ai suoi amici? - Il figlio del fondatore del M5S condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo: la sentenza di primo grado. Come scrive tag24.it

Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo. Stessa pena per due suoi amici, sei anni e mezzo al quarto imputato - Condanna di tutti e quattro gli imputati per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra ... Scrive ilmattino.it