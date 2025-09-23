Gridava frasi sconnesse poi l'ha accoltellato paura a Roma | arrestato un uomo per tentato omicidio
Un uomo è stato accoltellato apparentemente senza motivo a due passi da piazza Venezia. La vittima aspettava il bus insieme alla fidanzata. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gridava frasi sconnesse, poi l'ha accoltellato, paura a Roma: arrestato un uomo per tentato omicidio; Milano, scappa e viene inseguito per dieci minuti dai vigili: arrestato 24enne su un'auto a noleggio; Incendia un alloggio e grida “Allah Akbar”: bloccato dai Carabinieri nel Vercellese.