Gridava frasi sconnesse poi l'ha accoltellato paura a Roma | arrestato un uomo per tentato omicidio

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato accoltellato apparentemente senza motivo a due passi da piazza Venezia. La vittima aspettava il bus insieme alla fidanzata. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gridava - frasi

Gridava frasi sconnesse, poi l'ha accoltellato, paura a Roma: arrestato un uomo per tentato omicidio; Milano, scappa e viene inseguito per dieci minuti dai vigili: arrestato 24enne su un'auto a noleggio; Incendia un alloggio e grida “Allah Akbar”: bloccato dai Carabinieri nel Vercellese.

Cerca Video su questo argomento: Gridava Frasi Sconnesse Ha