Green Deal dopo le destre anche Confindustria lo liquida | È una cavolata
Da quando nel 2019 è stato adottato il Green Deal europeo come nuova strategia di crescita economica dell’Unione Europea due sono stati i problemi principali che la Commissione Ue non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: green - deal
A San Felice Circeo un ciclo di talk sul Green Deal europeo
Il Green deal europeo è stato svuotato. Chi ha cambiato posizione
L’ultima giravolta di Ursula: promette il taglio delle emissioni dopo aver smantellato il Green Deal per puntare sul riarmo
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/orsini-green-deal-piu-grande-cavolata-mai-fatta-ue-serve-patto-responsabilita-AHJTQqlC #Orsini #Confindustria #GreenDeal #Ue - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 20 settembre 2025, si è tenuta a Passo Campalto a la Climate Walk del ciclo di incontri "Il Green Deal siamo noi". Il tema di questo terzo incontro è stato "Le barene della Laguna e la loro biodiversità". #EuropeDirectVeneziaVeneto #UE #ClimateWa - X Vai su X
Ppe e l’estrema destra ancora insieme contro il Green Deal: via libera ai controlli sui finanziamenti Ue alle Ong verdi; Il green deal europeo danneggia l’economia e la giustizia sociale? - Emanuela Barbiroglio; L’asse Ppe-destra dà una nuova spallata al GreenDeal.
Green deal dell’auto, gli errori che l’Ue non può permettersi - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Green deal dell’auto, gli errori che l’Ue non può permettersi" pubblicato il 22 Settembre 2025 a firma di Francesco Zirpoli ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
L’ultima giravolta di Ursula: promette il taglio delle emissioni dopo aver smantellato il Green Deal per puntare sul riarmo - Le pressioni e le minacce arrivate da un’ala di Socialisti e liberali di Renew, parte della maggioranza che ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it