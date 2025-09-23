Grazie a me la prima scuola intitolata a Giancarlo Siani la camorra voleva farla saltare in aria
Nora Rizzi è una signora di quasi 83 anni che vive a Sorrento. Nel 1993 fu la preside che chiese ed ottenne di intitolare la propria scuola a Giancarlo Siani. Era la prima volta. Rizzi era preside di una scuola media al Parco Imperiale di Gragnano, un quartiere costruito dal costruttore padre di colui che sarebbe diventato uno dei più potenti narcotrafficanti del mondo, Raffaele Imperiale. La scuola fu vandalizzata una dozzina di volte. Il nome di Siani proprio non andava giù a chi comandava su quel territorio. Oggi ricorre il quarantennale dell’omicidio del cronista del Mattino, ucciso il 23.9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
