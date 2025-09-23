Graziani non è d’accordo con Tudor dopo Verona Juve | Parole troppo dure parlare di vergogna mi sembra un po’ esagerato I toni sono molto alti!

Graziani, ex attaccante ed ora opinionista, ha commentato così le parole di Tudor dopo Verona Juve. Queste le sue dichiarazioni. I giorno dopo le infuocate polemiche arbitrali di Verona-Juventus, arriva l’analisi pacata di un campione del mondo. Francesco “Ciccio” Graziani, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato lo sfogo del tecnico bianconero Igor Tudor, definendo «esagerate» le sue parole. “Toni troppo alti, parlare di vergogna è esagerato”. Pur riconoscendo gli errori evidenti della squadra arbitrale, l’ex attaccante della Nazionale non ha condiviso la durezza delle proteste del tecnico della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Graziani controcorrente su Verona Juve: «C’è un episodio su cui sono d’accordo con il direttore di gara». Il suo commento

