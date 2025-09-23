Grave incidente sulla litoranea di Pontecagnano | due giovani feriti auto distrutte

Brutto incidente sulla Litoranea di Pontecagnano, in via Lago Trasimeno, questa mattina. Per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate, intorno alle 9. Feriti un 39enne di Pontecagnano Faiano e una 35enne di Agropoli, soccorsi dai sanitari del Vopi con due ambulanze e l'auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it