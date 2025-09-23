Grandine e forti temporali è ancora emergenza in Italia | situazione drammatica anche oggi

Il maltempo non dà tregua. Dopo una giornata di nubifragi e allagamenti, l’autunno si è presentato con tutta la sua violenza al Nord e al Centro Italia. Per oggi, 23 settembre, la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Lombardia, Veneto e Lazio, mentre resta gialla in diverse regioni: Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. Le piogge saranno accompagnate da forti raffiche di vento, grandinate e fulmini. Turista dispersa nell’Alessandrino. La situazione più drammatica si è registrata ieri a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una turista tedesca è stata travolta dalla piena del torrente Valla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Grandine e forti temporali, è ancora emergenza in Italia: situazione drammatica anche oggi

