Grandinata e forte pioggia nubifragio a Varese | traffico in tilt e strade allagate

Varese, 23 settembre 2025 – Ancora maltempo in Lombardia (come da previsioni e come da allerta meteo). Nel pomeriggio di oggi un violento nubifragio ha colpito la provincia di Varese. Temporali ma non solo: in alcuni punti, è caduta copiosa anche la grandine. Disagi in particolare nell'area del capoluogo e delle valli, con problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. A Varese strade allagate e disagi sui treni. A Varese traffico in tilt con strade allagate e fiumi d'acqua. Delle code hanno risentito anche le corse degli autobus, con alcune linee urbane che sono state limitate nel loro percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grandinata e forte pioggia, nubifragio a Varese: traffico in tilt e strade allagate

In questa notizia si parla di: grandinata - forte

VIDEO Nubifragio con forte grandinata nella zona di Fontignano

Una forte grandinata si è abbattuta oggi (martedì 23 settembre) su Mori Rovereto, in provincia di Trento. La perturbazione che ha raggiunto l’Italia a inizio settimana continua infatti a provocare fenomeni anche molto intensi in quasi tutte le regioni del Paese, co - facebook.com Vai su Facebook

Grandinata e forte pioggia, nubifragio a Varese: traffico in tilt e strade allagate; Temporali sul Piemonte: pioggia forte anche a Torino e provincia, nubifragi e grandine - VIDEO; Grandine, vento a raffiche e pioggia torrenziale: nubifragi in Veneto. Alberi caduti e strade allagate.

Grandinata e forte pioggia, nubifragio a Varese: traffico in tilt e strade allagate - Maltempo da incubo nel pomeriggio, disagi in particolare nell'area del capoluogo e delle valli, con problemi alla circolazione stradale e ferroviaria ... ilgiorno.it scrive

Varese, un nubifragio di pioggia e grandine ha attraversato la provincia - 30 con crescente intensità l’epicentro del forte acquazzone si è mosso lungo l’asse tra Cassano Magnago, Varese fino alla zona del Ceresio e la Svizzera con anche episodi di grandin ... Lo riporta varesenews.it