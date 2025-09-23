grande partecipazione al mav per la presentazione di diario di una bambina

Tempo di lettura: 2 minuti Una partecipazione superiore alle aspettative ha caratterizzato la presentazione del romanzo Diario di una bambina (IOD Edizioni) di Antonio Liberti, tenutasi domenica 21 settembre presso il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (MAV): la sala si è mostrata gremita di cittadini, studenti e appassionati, trasformando l’appuntamento in un momento di confronto culturale e civile. L’incontro è stato aperto e moderato da Prof.ssa Teresa Palladino del Liceo Tilgher, che ha introdotto la serata mettendo in luce i temi del libro; sono seguiti gli interventi di Osvaldo Barba del Movimento Disabili per la Pace e di Nino Daniele, già sindaco di Ercolano, i quali hanno collegato il testo alle istanze di memoria, diritti e partecipazione civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

