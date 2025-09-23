Grande attesa per il concerto della Pace in Airola | protagonista il maestro Pisaniello
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il celebre tenore della Valle Caudina Nicola Pisaniello il protagonista del concerto della Pace ad Airola, in programma domenica 28 settembre. Sarà accompagnato dall’orchestra “Verdi” di Montesarchio con la direzione del noto maestro palermitano Claudio Onofrio Gallina con il programma che sfoglierà le grandi pagine di Puccini, Verdi e Leoncavallo fino ad arrivare a De Curtis e Morricone. L’evento è fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Airola e curato in modo particolare dall’assessorato alla cultura rappresentato dall’Avvocato Antonello Laudanna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
