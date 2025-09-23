Oltre 200 persone hanno preso parte alla festa provinciale del Socio Anap (la sezione pensionati di Confartigianato), ospitata nella cornice dell’Antico Borgo delle Rose di Gricignano a Sansepolcro. Un appuntamento molto partecipato, che ha riunito associati provenienti non solo dalla Valtiberina, ma da tutta la provincia, confermando il valore di questa giornata come momento di incontro, informazione e condivisione. La mattinata si è aperta con un seminario divulgativo dedicato al benessere e all’invecchiamento consapevole. Tra i contributi più apprezzati, quello del fitoterapeuta Pietro Mascheri, che ha illustrato gli effetti benefici delle piante officinali nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran successo per la festa provinciale Anap