gran successo per la festa provinciale anap

Oltre 200 persone hanno preso parte alla festa provinciale del Socio Anap (la sezione pensionati di Confartigianato), ospitata nella cornice dell’Antico Borgo delle Rose di Gricignano a Sansepolcro. Un appuntamento molto partecipato, che ha riunito associati provenienti non solo dalla Valtiberina, ma da tutta la provincia, confermando il valore di questa giornata come momento di incontro, informazione e condivisione. La mattinata si è aperta con un seminario divulgativo dedicato al benessere e all’invecchiamento consapevole. Tra i contributi più apprezzati, quello del fitoterapeuta Pietro Mascheri, che ha illustrato gli effetti benefici delle piante officinali nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
