Gran Bretagna Francia e Canada riconoscono la Palestina | oltre 150 Paesi Onu a favore

Laprimapagina.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran Bretagna, Francia e Canada hanno annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina, unendosi ad altri sette Paesi che hanno preso la stessa decisione in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Con queste adesioni, salgono a più di 150 i membri dell’Onu che riconoscono la Palestina come Stato indipendente. Accanto a Londra, Parigi e Ottawa, anche Andorra, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Malta e San Marino hanno formalizzato il riconoscimento. Una scelta che segue le polemiche dello scorso anno, quando a fare questo passo furono Irlanda, Spagna, Slovenia e Norvegia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

