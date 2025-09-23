Gran Bretagna Francia e Canada riconoscono la Palestina | oltre 150 Paesi Onu a favore

Gran Bretagna, Francia e Canada hanno annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina, unendosi ad altri sette Paesi che hanno preso la stessa decisione in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Con queste adesioni, salgono a più di 150 i membri dell’Onu che riconoscono la Palestina come Stato indipendente. Accanto a Londra, Parigi e Ottawa, anche Andorra, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Malta e San Marino hanno formalizzato il riconoscimento. Una scelta che segue le polemiche dello scorso anno, quando a fare questo passo furono Irlanda, Spagna, Slovenia e Norvegia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gran Bretagna, Francia e Canada riconoscono la Palestina: oltre 150 Paesi Onu a favore

Giuseppe Conte ha ragione. Mentre Gran Bretagna, Portogallo, Australia e Canada riconoscono lo Stato di Palestina, in Italia Giorgia Meloni preferisce le passerelle televisive e i discorsi autocelebrativi sul “coraggio”. Ma il coraggio, quello vero, è prendere po - facebook.com Vai su Facebook

Questo fine settimana Gran Bretagna, Portogallo, Australia e Canada hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Meloni era impegnata in tv a parlare di pastarelle e si è anche presentata di fronte ai giovani del suo partito a parlare di coraggio: quello che lei non - X Vai su X

