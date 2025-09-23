Graffi di canile 2.0 | street art open day e solidarietà per gli amici a quattro zampe di Riccione

Dopo il successo della prima edizione, il canile intercomunale di Riccione si prepara a riaprire le porte all’arte e all’amore per gli animali con "Graffi di canile 2.0", il secondo capitolo del progetto che trasforma il rifugio di via Albana 12 in una vera e propria galleria d’arte a cielo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

GRAFFI DI CANILE 2.0 Ci risiamo! Dopo il grandissimo successo della prima edizione, alcuni dei migliori writers del nostro territorio tornano in canile per il canile. Si, un open day dove poter assistere alle performance di questi meravigliosi e talentuosi artisti

"Graffi di canile 2.0": street art, open day e solidarietà per gli amici a quattro zampe di Riccione

