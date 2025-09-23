Graded idrogeno e celle a combustibile | tecnologie protagoniste alla Conferenza Europea di Capri
Nuove frontiere delle energie rinnovabili: Graded, azienda con quartier generale a Napoli guidata da Vito Grassi, ha partecipato con l’ingegnere Maria Teresa Russo alla Conferenza Europea sulle Celle a Combustibile e l’Idrogeno “Piero Lunghi 2025” (EFCH2 2025), portando in esposizione a Capri i due progetti di ricerca “Gretha” e “H2Restore”. Gretha, acronimo di “Green Energy Technology with full cells Hydrogen and renewables”, che vede in campo assieme a Graded l’Università degli Studi Federico II, l’Università Politecnico delle Marche, ENAV e Tecnosistem, rappresenta una radicale innovazione rispetto ai prodotti attualmente disponibili sul mercato: introduce un sistema di trigenerazione che integra una pluralità di tecnologie hi-tech per la conversione e lo stoccaggio dell’energia, ad altissima efficienza e bassissimo impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
