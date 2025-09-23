Gp Nuvolari festa a Meldola per le auto storiche Ad Andrea Succi il premio in memoria di Aldo Riva
Domenica Meldola ha ospitato in Piazza Felice Orsini il passaggio del 35° “Gran Premio Nuvolari”, manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, un vero e proprio museo su ruote dedicato al più grande pilota di tutti i tempi, il leggendario Tazio Nuvolari. “Un evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
GRAN PREMIO NUVOLARI A PONTE BURIANO Oggi, Ponte Buriano è stato protagonista di una delle tappe del Gran Premio Nuvolari. La manifestazione internazionale intitolata a Tazio Nuvolari oggi ha fatto tappa a Ponte Buriano, riportando nel te - facebook.com Vai su Facebook
Come ogni anno sono previste chiusure al traffico con divieto di sosta dalle ore 5 fino al passaggio delle auto in Via Montanari (dalla Via Giordano Bruno alla Piazza), Piazza Felice Orsini, Via Roma
Da 35 anni il Gran Premio Nuvolari offre ai suoi partecipanti un'esperienza unica e irripetibile.